Bcc banca Iccrea meno emissioni e sostegno a Pmi e famiglie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024), social bond, promozione degli investimenti sostenibili ee pmi cui va l'81% degli impieghi lordi, Nella dichiarazione non finanziaria di Bccsi sottolinea come il dato sui finanziamenti "testimonia la concreta azione volta a favorire il benessere dellee delle imprese" Sul fronte delle erogazioni creditizie, nel 2023 sono stati di rilievo sia i finanziamenti a impatto sociale, che si attestano a circa 7,6 miliardi di euro, sia i finanziamenti a impatto ambientale, pari a 748 milioni di euro. Le misure di beneficenza e sponsorizzazioni ammontano complessivamente a oltre 47 milioni di euro. L'Asset Under Management Esg ha superato i 10,9 miliardi di euro attestandosi al 44% del totale delle masse gestite e collocate dal gruppo.