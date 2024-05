Bayern Monaco Rummenigge conferma | Arriverà Kompany siamo ai dettagli

Il Bayern Monaco è reduce da una stagione deludente e la dirigenza è attiva per programmare il futuro. Il club tedesco e l’ allenatore Tuchel hanno deciso di separarsi e sono in corso i contatti per definire l’accordo con il sostituto. Il Bayern è in una fase avanzata nelle trattative con Vincent ... calcioweb.eu

Milan, Bennacer in vendita La strategia del Club - Milan, Bennacer in vendita La strategia del Club - Il Milan valuta la cessione di Bennacer al termine della stagione. La strategia del Club in merito al futuro del centrocampista algerino. Il prossimo mercato del Milan non sarà facile in quanto dovrà ... notiziemilan

Finale Conference, Olympiacos-Fiorentina, Galli: “Voglio vincere per Joe Barone. Se la viola gioca come sa, non c’è partita” - Finale Conference, Olympiacos-Fiorentina, Galli: “Voglio vincere per Joe Barone. Se la viola gioca come sa, non c’è partita” - Finale Conference, Olympiacos-Fiorentina, Galli, ex portiere da sempre legato alla viola, è intervenuto in esclusiva a Tag24 ... tag24

Rai, Paganini: "Osimhen-PSG: a Napoli possono arrivare Buongiorno, Gudmundsson e Lukaku" - Rai, Paganini: "Osimhen-PSG: a Napoli possono arrivare Buongiorno, Gudmundsson e Lukaku" - Ha avuto abboccamenti con la Juventus, col Milan, con bayern monaco e se sceglierà Napoli è perché avrà in testa un progetto importante. Buongiorno il Torino lo vende, se il Napoli arriva con i soldi. areanapoli