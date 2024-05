’Battito’ vince Thomas Montanari Settanta gli studenti partecipanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Si intitola “Battito. La percezione del tempo”, il concorso artistico promosso, per il terzo anno consecutivo, dal gruppo Progetto Sanità Ravenna, di cui fanno parte Ravenna 33, il Polo Sanitario S. Teresa del Bambin Gesù ed Estensi 33, aperto alle classi del triennio di Arti figurative del liceo artistico statale “Nervi-Severini” di Ravenna. In questa nuova edizione, glisi sono misurati sul tema “Battito. La percezione del tempo”. Il percorso si è concluso ufficialmente mercoledì scorso alle 13 con le premiazioni nella sede della scuola in via Tombesi dall’Ova 14. Nel complesso, hanno partecipato all’iniziativa più di 70dell’anno accademico 2023/2024, provenienti da classi composte da allievi dai 16 ai 19 anni, sotto la guida dei docenti dei docenti Michele Andalò, Daniela Caravita, Irene Foli, Massimiliano Pradarelli e Stefania Vacchi.