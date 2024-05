Basket Vignola passa a Cento e chiude al primo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Serie C unica, girone play-out: altra sconfitta per Modena(Nasuti 15, Taddei 12, Casu 11), che cede 75-57 a Novellara. Mo.Ba conduce alla fine deltempo (31-32), ma Novellara domina a rimbalzo a partire dalla terza frazione, mettendo in difficoltà gli ospiti. I reggiani, spinti dalle triple del trio Doddi-Folloni-Rinaldi, puniscono la difesa avversaria ed indirizzano l’incontro. Divisione Regionale 1, girone A: con il 41-80 ottenuto a, la SPV(Cappelli 22, Betti 11, in foto)alil girone A, in attesa delle prossime (ed imminenti) ’Final-4’ per giocarsi il salto di categoria. Senza storia il match in casa della Benedetto. Serie B femminile, semifinali nazionali: la Wamgroup Cavezzo (Verona 18, Costi 14, Calzolari 12) vince il match di andata contro la Virtus Ariano Irpino (AV) per 68-54.