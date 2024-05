Basket serie d Scirea che cuore Espugna Ferrara | salvo senza playout

(Di martedì 28 maggio 2024) È con un insperato successo in volata 59-62 (27-19; 31-34; 47-50) sul campo del 4 Torri, che il Gaetanoconquista la matematica salvezza, grazie a una prestazione di grandecontro una delle big del torneo e nonostante assenze ed acciacchi. Evitati così iall’ultima giornata. Dopo un 1° quarto chiuso a -8, i bianconeri hanno concesso appena 4 punti nel 2°, andando così in testa. Per tutta la ripresa, i ragazzi di coach Solfrizzi hanno reagito più volte ai tentativi di aggancio degli estensi, che però restano sempre in scia arrivando così a contatto nella volata finale. Decisivo uno 0/4 dei padroni di casa di fronte alla precisione dalla lunetta di Maltoni e Bellini. Il tabellino: Poggi 6, Maltoni 7, Sovera 7, Corzani 9, Bessan 12, Poni 7, Adamo 2, Bellini 3, Spagnoli 9, Torelli.

