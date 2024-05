Basket serie c Gli Angels chiudono con una vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Termina con unala stagione degliSantarcangelo in C. I clementini, che riposeranno nell’ultimo turno in programma la prossima settimana, hanno sbancato la tana della Sg Fortitudo, chiudendo così in testa il girone P3 di playout. Un 82-90 maturato soprattutto nel secondo tempo, dopo che i primi 20’ si erano chiusi coi padroni di casa sul 49-36. Nel terzo periodo la riscossa ospite con le triple di Conti e Mulazzani (63-65 al 30’), mentre nel finale, nonostante le tante assenze, arriva un bel successo.