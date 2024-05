Basket dr1 | il campionato si chiude con un pokerissimo di ko Icare Cavriago arriva la retrocessione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Sicon undi sconfitte la stagione di Divisione Regionale 1 delle reggiane. Il kappao che fa più male è quello dell’(18), travolta 75-45 a Castel Maggiore dal Progresso Happy(30) e retrocessa: da Centono buone notizie, con la Benedetto 1964 sconfitta nettamente da Vignola, ma gli uomini di Bellezza giocano una gara sempre in affanno, finendo travolti nonostante i 19 punti di Federico Minardi. Stop indolori, invece, per le altre reggiane, tutte già salve: gara combattuta tra Audace Bombers Bologna (44) e Pallacanestro Reggiolo (32), coi primi che la spuntano 73-68. Nelle fila biancorosse spiccano Gaudenzi (19), Neri (17) e Pasini (13). Il fanalino Nubilaria (8) saluta la categoria cadendo 67-54 in casa col Voltone (38), con Accorsi miglior realizzatore nelle file novellaresi con 16 punti; stop esterno per ilJolly (30), battuto 88-77 sul campo della Vis Persiceto (44), mentre ilreggio 822) si arrende 74-57 sul campo del Veni(34) nonostante i 18 di Ferrari e i 14 di Camara.