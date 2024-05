Baseball Serie A È doppietta Palfinger Poviglio si arrende

(Di martedì 28 maggio 2024) LaReggio Emilia fanella prima giornata di ritorno diA sul diamante di Codogno e allunga in vetta al proprio girone: senza storia il primo match, con un 7-0 che non lascia spazio a recriminazioni, grazie ad un singolo da due punti di Rodriguez nel terzo inning e un settimo da 5 grazie alle valide di Robles, Rodriguez, Tejada e Segreto. Più combattuta gara-2, con Madan protagonista sul monte di lancio grazie a 11 strikeout su 7 riprese e ben 4 valide da Saenz, che regalano ai compagni il 3-1 finale. Il duplice successo permette alla squadra di Biagini di consolidare il proprio primato: la coppia composta dal già citato Codogno e dalla Catalana Alghero, che occupano la seconda piazza, è ora distante 3 vittorie.

