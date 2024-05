Basciagoni Sophie non porta l’anello di fidanzamento | nuova crisi?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 28 maggio 2024)di nuovo insieme, anzi no? “nondial dito”: aria diin vista? La segnalazione Come un fulmine è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano:Codegoni non porterebbe piùal dito che le ha regalato Alessandro Basciano, suo compagno o di nuovo ex? Ihanno vissuto un periodo diun anno fa,che sembrava essere rientrata in occasione del compleanno della figlia Celine, dove la coppia si era mostrata di nuovo insieme e tutto sembrava procedere a gonfie vele. Prima ancora i due erano stati avvistati a Los Angeles insieme durante il secondo week end del più imnte festival musicale del mondo: Coachella Festival 2024, così come aveva rivelato Alessandro Rosica sul suo profilo Instagram.