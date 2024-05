Barriera anti-plastica sull’Era | Sarà installata vicino al ponte per facilitare la manutenzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024)DERA Unaper il fiume Era. Si è svolto ieri mattina un sopralluogo del Comune didera insieme al presidente del consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno, Maurizio Ventavoli, per individuare il punto migliore per collocare la speciale rete. All’incontro anche la rappresentante territoriale di Plastic Free Rossella Sabatini. "Si tratta – hanno spiegato dal Comune didera – del progetto che il Consorzio sta portando avinsieme alla Regione Toscana.dera è stata individuata tra i 5 siti che saranno interessati da questa sperimentazione". Laposizionata in Era, ancora troppo complesso, per le tecnologie attuali, cimentarsi con l’Arno. "Abbiamo visitato alcuni punti suggeriti dagli ingegneri – continuano da palazzo Stefanelli – in corrispondenza di ponti per rendere più semplice la gestione e ladella".