(Di martedì 28 maggio 2024) Undi 32 anni di origine pachistana è rimasto ferito al: è stato aggredito nel suo salone in via Corsica a Brescia nella sera di ieri lunedì 27 maggio. .

Barbiere colpito al collo con una delle sue lame: l’aggressore tenta la fuga ma viene fermato - barbiere colpito al collo con una delle sue lame: l’aggressore tenta la fuga ma viene fermato - Un barbiere di 32 anni di origine pachistana è rimasto ferito al collo: è stato aggredito nel suo salone in via Corsica a Brescia nella sera di ieri ... fanpage

Barbiere ferito al collo con la lama del rasoio a Brescia: è grave in Poliambulanza - barbiere ferito al collo con la lama del rasoio a Brescia: è grave in Poliambulanza - L'aggressore che si era dileguato è stato immediatamente individuato dai carabinieri della compagnia di Brescia, i quali a seguito delle indagini esperite hanno proceduto al fermo dell'uomo che è ... brescia.corriere

Ferisce un uomo al collo con un coltello, fermato 47enne - Ferisce un uomo al collo con un coltello, fermato 47enne - L’aggressione ieri sera in un negozio di via Corsica, a Brescia. La vittima è stata ricoverata in Poliambulanza ... giornaledibrescia