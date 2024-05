Bando di concorso per l' assunzione di 75 elevate professionalità al Ministero della cultura

(Di martedì 28 maggio 2024) Ilè pronto all’di 75 persone nell’area delle, tra le quali archeologi, geologi, fisici , architetti, ingegneri e specialisti in restauro. Lo fa sapere ilPubblica amministrazione segnalando che questo è il primoper lee che le domande andranno presentate entro il 26 giugno. Sono richiesti.

Autovelox, arriva il nuovo decreto: quali sono le regole - Autovelox, arriva il nuovo decreto: quali sono le regole - I rilevatori di velocità saranno installati solo per prevenire incidenti, dovranno essere segnalati in anticipo. ilquotidianoitaliano

Decreto autovelox, quando scattano le multe E quando si può fare ricorso Tutte le novità, qui le Faq - Decreto autovelox, quando scattano le multe E quando si può fare ricorso Tutte le novità, qui le Faq - Ma l’approvazione dello strumento si è sempre ritenuto un procedimento equivalente all’omologazione, come anche deciso da molti Tribunali in Italia e come indicato dal ministero dei Trasporti ... dal ... messaggeroveneto.gelocal

Autovelox, la riforma è legge: ecco tutte le modifiche. Il ministero non scioglie il nodo delle omologazioni - Autovelox, la riforma è legge: ecco tutte le modifiche. Il ministero non scioglie il nodo delle omologazioni - Genova. La nuova regolamentazione degli autovelox voluta dall’attuale ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è legge, e nelle prossime ore sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale diventando quindi ... genova24