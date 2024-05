Balneari la maggioranza fa a gara per difenderli Lega | Serve una norma chiara e indennizzi ai concessionari uscenti

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo la mossa di Fratelli d’Italia, che chiede alla presidenza della Camera di sollevare davanti alla Corte costituzionale il conflitto di attribuzione con il Consiglio di Stato, lanon poteva che battere a sua volta un colpo in favore della lobby dei. Ci ha pensato il capogruppo del Carroccio al Senato, Massimiliano Romeo, pronto a fare un passo in più: “È giusto da un punto di vista formale sollevare il conflitto di attribuzione ma, nei fatti, il Parlamento deve riappropriarsi delle sue prerogative costituzionali. Per aiutare il settore balneareuna”. Segue l’annuncio di un emendamento al dl Coesione con cui la“intende ribadire la necessità di intervenire presto con un provvedimento per fare chiarezza”.

