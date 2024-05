Balneari: “equo indennizzo” per chi lascerà la concessione. Proposta di legge della Regione - balneari: “equo indennizzo” per chi lascerà la concessione. Proposta di legge della Regione - Ancora non ci sono certezze da parte del governo. Così la Regione Toscana avanza la sua proposta: riconoscere un equo indennizzo per il concessionario uscente, a carico di quello subentrante ... firenzepost

Concessioni balneari, l’idea della Regione: un equo indennizzo per il concessionario uscente - Concessioni balneari, l’idea della Regione: un equo indennizzo per il concessionario uscente - La proposta di legge è emersa soprattutto dopo la sentenza di fine aprile del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari al 31 dicembre ... luccaindiretta

Concessioni balneari, approvata pdl con previsione di equo indennizzo - Concessioni balneari, approvata pdl con previsione di equo indennizzo - Riconoscere un equo indennizzo per il concessionario uscente ... emersa soprattutto dopo la sentenza di fine aprile del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari al 31 dicembre 2024. Presidente e ... gonews