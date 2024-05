Balle bugie di Meloni | Landini fuori controllo da Floris sbotta in studio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Il segretario della Cgil, Maurizio, a Di Martedì fa propaganda. Dimenticando tutti i risultati ottenuti dal governo sul fronte dell'occupazione, versa veleno su palazzo Chigi: "Bisognerebbe smetterla con gli spot elettorali e affrontare seriamente i problemi. Parlare di salari che crescono più dell'inflazione è una bugia - ha dichiarato- perchè l'inflazione dal 2022 al 2024 è aumentata del 17% e i salari stanno aumentando non per il governoma per una serie di rinnovi contrattuali che stiamo facendo noi. Qualcosina succede ma non si sta recuperando tutto quello che si è perso e ci sono milioni di lavoratori senza rinnovo contrattuale", ha affermato. Quanto al tasso di occupazione più alto d'Europa "sono tutte- ha insistito- andiamo a vedere la qualità: ci sono 4,3 milioni di persone che lavorano part time, 3 milioni con contratto a termine, 1 milione con lavoro a chiamata, 1 milione con lavoro interinale.