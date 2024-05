Pioggia di arresti per droga nel Brescia no. Otto residenti della provincia di Brescia sono destinatari di altrettante misure cautelari per coltivazione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le investigazioni delle Fiamme Gialle Brescia ne sono state originate dall’analisi di tre aziende ... ilgiorno

"Non possiamo tradire la vera vocazione di questa terra, la Sicilia , con il suo patrimonio agricolo. Ecco perché ho voluto organizzare qui a Marsala questo congresso nazionale, il XIV, della Rete degli Istituti tecnici e Professionali agrari d’Italia (Re.N.Is.A), in collaborazione con la sua ... orizzontescuola

Aziende agricole, sul podio nazionale per multifunzionalità - aziende agricole, sul podio nazionale per multifunzionalità - Le Marche si confermano terza regione in Italia per la multifunzionalità delle aziende agricole, grazie all'agricoltura sociale e agli agriturismi. La diversificazione delle attività ha reso gli agric ... ilrestodelcarlino

Tenta il furto in un’azienda agricola. Inseguito e preso dai carabinieri - Tenta il furto in un’azienda agricola. Inseguito e preso dai carabinieri - Potrebbe avere effetti utili sulle indagini legate ai furti di trattori e attrezzature nelle aziende agricole del territorio, l’identificazione di un giovane di 24 anni, denunciato per tentato furto a ... ilrestodelcarlino

Rural Art tra musica e divertimento - Rural Art tra musica e divertimento - Sabato scorso è iniziato il Rural Art Festival, organizzato dal comune di Appignano del Tronto in collaborazione con i partner del progetto Ruritage. Anche quest’anno, la piazza e il centro storico si ... msn