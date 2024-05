Aversa Baldascino | Rischiamo di perdere i finanziamenti per gli asili nido Il Comune si attivi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 28 maggio 2024). “Mancano pochi giorni e ci auguriamo che gli adempimenti necessari per ricevere il finanziamento utile alla realizzazione disiano attuati in tempo”. È l’allarme lanciato dal candidato sindaco del centrosinistra Maurodopo che ildiè risultato assegnatario, posizionandosi cinquantanovesimo in graduatoria su 1.868 Comuni, di un finanziamento del Pnrr di quasi 2,6 milioni di euro per la realizzazione di, che ospiteranno nei prossimi anni 108 neonati. La procedura prevede che entro il prossimo 31 maggio il dirigente del settore faccia pervenire l’adesione dell’Ente, attraverso la specifica procedura informatica prevista nella piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito. “Ci auguriamo – ha proseguito– che gli adempimenti siano compiuti in tempo, in modo da nonqueste importanti risorse indispensabili per assistere le famiglie e per facilitare l’accesso della donna nel mondo del lavoro”.