Avengers 5 potrebbe cominciare la produzione molto prima del previsto

(Di martedì 28 maggio 2024)5 era originariamente intitolato: The Kang Dynasty. Tuttavia, le cose sono cambiate dopo che i Marvel Studios decisero di distogliere l’attenzione da Kang il Conquistatore (una reazione alle pessime recensioni di Ant-Man and The Wasp: Quantumania e al licenziamento di Jonathan Majors). Sebbene ci siano state alcune voci piuttosto attendibili sul Dottor Destino, si prevede che un nuovo attore che si farà carico di diventare il villain del MCU interpreterà una variante di Kang che funge da principale minaccia della Saga del Multiverso. Nel frattempo, lo sceneggiatore di Loki e di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Michael Waldron sta rivedendo la sceneggiatura di5 dopo che Jeff Loveness ci ha provato per lavolta.

Secondo quanto riferito, la star di Deadpool & Wolverine Hugh Jackman sarebbe disposta a tornare nei panni di Wolverine in Avengers : Secret Wars , ma solo a determinate condizioni. Hugh Jackman avrebbe posto una condizione per fare ritorno ancora una volta nei panni di Wolverine in Avengers : ... movieplayer

Secondo alcune indiscrezioni Sam Raimi sarebbe il favorito per il posto da regista in Avengers : Secret Wars La storia di Avengers : Secret Wars rimane avvolta nel mistero, infatti il film non sarà rilasciato a breve. Però Sam Raimi ha già espresso il suo interesse nell’ essere potenzialmente ... tuttotek

Avengers 5: il film potrebbe essere riscritto come opera a sé stante Ci sono ancora molti dubbi e misteri riguardo Avengers 5 e ciò che potrà rappresentare all’interno del MCU e della Saga del Multiverso. Sono però frequenti i rumor che cercano di offrire qualche indizio in più a riguardo. Ora, ... cinefilos

Avengers 5, clamoroso: "La pre-produzione inizierà il mese prossimo, il regista è vicino" - avengers 5, clamoroso: "La pre-produzione inizierà il mese prossimo, il regista è vicino" - Importanti novità dal dietro le quinte del prossimo capitolo della saga degli avengers: è cambiato tutto rispetto ai piani iniziali cinema.everyeye

Marvel 'saccheggia' Breaking Bad: dopo Giancarlo Esposito, anche Bryan Cranston potrebbe entrare nel MCU - Marvel 'saccheggia' Breaking Bad: dopo Giancarlo Esposito, anche Bryan Cranston potrebbe entrare nel MCU - La star di Breaking Bad potrebbe seguire presto le orme del collega Giancarlo Esposito e debuttare nel MCU. Dopo l'ingresso ufficiale nel franchise dell'ex volto di Gus Fring, si rumoreggia che Bryan ... comingsoon

House of the Dragon 2 mostrerà battaglie di dimensioni mai viste - House of the Dragon 2 mostrerà battaglie di dimensioni mai viste - Ryan Condal ha anticipato due sequenze monumentali che sono state portate in scena per la seconda stagione della serie HBO. serial.everyeye