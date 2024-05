Avellino-Vicenza le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ il giorno della semifinale d’andata dei playoff. Dopo aver eliminato il Catania, l’sfida sul terrreno amico del Partenio-Lombardi (fischio d’inizio ore 21) il. Una gara etichettata da tanti come una “finale anticipata” Il ritorno è in programma domenica 2 giugno allo stesso orario al “Menti”. Una sfida che peserà tantissimi già all’andata, visto che in questo turno entreanno sulla scena dei playoff supplementari e calci di rigore in caso di parità dopo i 180? di gioco. La squadra di Michele Pazienza punta sul fattore casalingo, polverizzati in poche ore i tagliandi messi a disposizione per la gara. Circa 223 i sostenitori biancorossi che faranno tappa in Irpinia per spingere la squadra di Stefano Vecchi, imbattuta da venti gare consecutive.