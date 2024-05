Autovelox nuovo allentamento | no sotto i 50 km h

(Di martedì 28 maggio 2024) Unper la sicurezza sulle strade. Laddove il limite è inferiore ai 50 km all’ora, infatti, non ci saranno piùa disciplinare la velocità degli autisti. Gli occhi elettronici dovranno essere sempre ben visibili, distanziati e, nel caso di dispositivi mobili, la contestazione dovrà essere immediata. Ildecreto è stato messo in atto dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che lo ha pubblicato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale, descrivendo la norma. “Basta fare cassa sulla pelle degli automobilisti e basta multe selvagge; i rilevatori saranno installati solo per prevenire incidenti.” ha dichiarato il vicepremier Salvini. I tratti di strada su cui glipotranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno un chilometro prima fuori dei centri abitati.

