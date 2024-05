Autovelox | Nuove Regole e Distanze in Gazzetta Ufficiale

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma - Addio aglinascosti: visibilità eminime obbligatorie Oggi è stato pubblicato inil decreto che riforma leper l'uso degli. Secondo il nuovo provvedimento, glidevono essere visibili e distanziati, e non possono essere installati su strade con limite di velocità inferiore ai 50 km/h. Inoltre, in caso di dispositivi mobili, le contestazioni dovranno essere immediate. Questa stretta, voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, mira a prevenire incidenti piuttosto che a fare cassa con le multe. "Basta fare cassa sulla pelle degli automobilisti," ha dichiarato Salvini, sottolineando che i rilevatori saranno installati solo dove realmente necessari per la sicurezza stradale.

