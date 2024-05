Autovelox | nuove regole cosa cambia col nuovo decreto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 28 maggio 2024) Arriva ilsull’, eccoe le. Lo ha annunciato il ministro Matteo Salvini.entrano in vigore oggi per quanto riguarda l’uso deglisulle strade italiane. Un, annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e destinato a essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, promette di porre fine alla cosiddetta “giungla” deglisparsi per il paese., arriva il: ecco(Foto Ansa) notizie.comIl ministro Salvini ha espresso su X la volontà di mettere ordine in un sistema che vede l’Italia detenere da sola il 10% deglimondiali. La nuova direttiva mira a limitare l’installazione deglisolo nelle aree dove sono maggiormente necessari per garantire la sicurezza stradale, come nei pressi di scuole, asili nido, case di riposo e ospedali.