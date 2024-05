Autovelox la stretta in vigore da oggi | come cambiano le regole Salvini | Vince il buon senso!

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 28 maggio 2024) Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diè entrata inla nuova disciplina degli, che prevede “chiare che – ha scritto su X il ministro delle Infrastrutture Matteo– mettono fine all’abuso di uno strumento nato per garantire più sicurezza e meno incidenti ma che, troppo spesso, è stato sfruttato solo per fare cassa e tartassare i cittadini”. Cosa prevede lasugliLe nuoveprevedono che i tratti di strada su cui glipotranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno un chilometro prima fuori dei centri abitati. Inoltre viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro (progressiva per tipo di strada) in modo da evitarne la proliferazione.