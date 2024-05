Autovelox ecco cosa prevedono le nuove regole

(Di martedì 28 maggio 2024) Arriva in Gazzetta Ufficiale il provvedimento sui dispositivi di rilevazione della velocità, voluto dal ministro Salvini. Secondo lenorme in vigore da giugno, glidovranno essere segnalati almeno un chilometro prima dei centri urbani e dovranno avere una distanza minima tra l’uno e l’altro sulla stessa strada. Nel decreto previsti anche i casi nei quali il cittadino può ricorrere alla contestazione immediata della multa.

Decreto autovelox, Salvini lo promette per la prossima settimana. Ecco cosa cambia

