Auto vandalizzate l’ombra di una sfida social tra giovani sulla scia delle spaccate notturne

(Di martedì 28 maggio 2024) Viareggio, 28 maggio 2024 – Potrebbe essercidi una challenge dietro all’onda anomale dialleche sta attraversando la città. Lando dietro il suo passaggio unadi vetri infranti, di denunce e malumori. Proprio la pista della, innescate tra iper gonfiare la popolarità grazie alla viralità di un video condiviso in rete, è quella che il Commissariato di Viareggio sta seguendo in queste ore. Per venire a capo dell’incubo che tormenta le notti dei residenti, come quelle dei villeggianti. Ormai non è più solo un caso, è più della disperazione di una spaccata solitaria fatta per due spiccioli lati nel cruscotto. È un fenomeno che, con intensità sempre maggiore dal periodo di Carnevale, si sta allargando a macchia d’olio.