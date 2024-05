Auto si ribalta tre feriti intrappolati nell’abitacolo | estratti dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Montanaso Lombardo (Lodi), 28 maggio 2024 – Un’si èta in un campo e per liberare i, rimastinell'abitacolo, idelhanno dovuto tagliare il tetto della vettura. L'incidente è avvenuto a Montanaso Lombardo, lungo la strada provinciale 202, nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2024, quindici minuti prima dell'una. La vettura coinvolta era alimentata a metano e si èta sul fianco. A bordo si trovavano tre uomini di 24, 33, 38 anni, che non riuscivano a uscire dal veicolo. Per estrarre i, idelhanno tagliato il tetto della vettura consentendo al personale sanitario di soccorrerli. Al termine dell’intervento l’è stata messa in sicurezza l', così come la zona interessata.