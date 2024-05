Auteri predica ottimismo | Fatta una buona gara al ritorno possiamo ribaltarla

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon è dispiaciuto il Benevento a misternonostante il ko che ha reso più complicata la strada che porta alla finale. Il tecnico di Floridia è convinto di poter ribaltare il passivo nelal “Ciro Vigorito” quando torneranno a disposizione Nardi, Pinato e Bolsius, assenti a Carrara per squalifica. POSITIVA – “Complessivamente non abbiamo giocato una brutta. Loro hanno fatto qualcosa in più di noi davanti, ma li abbiamo controllati commettendo solo un errore su quella palla inattiva quando si è perso un contrasto aereo. Non abbiamo dimostrato di essere inferiori a loro. E’ finito solo il primo round e ci sono tutte le possibilità dialquando giocheremo a casa nostra. Niente atteggiamenti negativi“.