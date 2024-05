Audio Visual Producers Summit 2024 | in Calabria il vertice internazionale dell’industria audiovisiva

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 28 maggio 2024) Si svolgerà dal 10 al 12 giugno a Villa San Giovanni/Scilla (Reggio) l’, la terza edizione del, fondamentale appuntamento per gli operatorivisiva, quest’anno nel segno delle Nuove Frontiere, e coinvolgerà rappresentanti di Francia, Regno Unito, Stati Uniti e naturalmente Italia. L’evento è un Format APA – Associazione Produttorivisivi, organizzato da Cinecittà per la Direzione Generale Cinema evisivo del Ministero della Cultura, con il sostegno del MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione/ICE, del MiC – Ministero della Cultura e della Regionecon la collaborazione di PGA –Guild of America Awards, CNC – Centre Nationale du Cinéma et de l’image animée, Unifrance e BFI – British Film Institute.