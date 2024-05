Attese al Pronto soccorso in 5 anni la situazione è peggiorata | lo studio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) L'attesa media inè aumentata dalle 25 ore del 2019 alle 31 di quest'anno. Numeri che non sembrano accordarsi con l'idea di emergenza. Lo certifica unodell'Osservatorio della Società italiana di medicina d'Emergenza-Urgenza (Simeu). Sei ore di attesa media in più nel giro di quattro. E una Sanità che invece di snellire e velocizzare, sembra affondare nell'ingestibilità. Un aumento dei tempi di attesa, e dunque di presa in cura, analisi, diagnosi, di oltre il 25% in quattro. Com'è stato possibile arrivare a questa? Se lo è chiesto l'Osservatorio della Società italiana di medicina d'Emergenza-Urgenza (Simeu). LoI dati saranno resi noti in occasione del congresso nazionale della società scientifica, in calendario dal 30 maggio al 1 giugno a Genova.