Attacco ucraino acceca radar anti nucleare in territorio Russo E’ stato raggiunto il limite estremo Siamo a un passo dalla deriva atomica

(Di martedì 28 maggio 2024) Kiev ha lanciato un “in profondità” in. Si tratta di una serie di incursioni che vengono messe a segno per centinaia di chilometri sulsovietico. L’obiettivo è quello di distruggere infrastrutture di grande rilevanza strategica. Lo riporta oggi un articolo su Repubblica a firma di Gianluca De Feo. Come scrive l’articolista, “”sulla Crimea gli ucraini usano missili donati dall’Occidente. Altrove finora stanno impegando armi di produzione nazionale o acqustate direttamente all’estero. Ed è da queste azioni che ogni giorno, per scelta o per errore, si corre il rischio di innescare l’escalation. E non è un pericolo teorico”. Sì, perché l’portato quattro giorni fa contro l’antenna di Armavir con un gran numero di droni rischia di provocare scenari da incubo.

