Atp Roland Garros 2024 | gli italiani in campo oggi 28 maggio Orari e dove vedere i match in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Parigi, 28- Dopo la bella giornata di ieri con Fognini, Sinner, Musetti e Arnaldi che sono passati al secondo turno (out Bellucci che per poco non è riuscito nell'impresa di battere Tiafoe), nella giornata di(martedì 28, ndr) si apre ilper Luciano Darderi, Giulio Zeppieri e Flavio Cobolli. Loro sono gli ultimi tre azzurri nel tabellone maschile che si giocheranno il secondo turno dello Slam di Parigi, con Darderi e Cobolli che affronteranno avversari alla portata, mentre Zeppieri avrà la sfida più complicata sulla carta contro Adrian Mannarino. Vediamo nel dettaglio le tre gare, gli sfidanti, l'o eseguirle in televisione. Luciano Darderi reacts during his men's singles 3rd roundagainst Alexander Zverev of Germany (not pictured) at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 12 May