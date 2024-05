Atletica straordinario Sibilio nei 400 ostacoli | a Ostrava torna in pista e vince la gara

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 –inAlessandroin una stagione speciale che porta agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi. L’Azzurro della Nazionale dipartecipa al Meeting di, inserito nella fascia Gold del Continental Tour, enei 400con 48.25. E’ il miglior tempo a livello continentale attuale e il miglior ritorno in. L’atleta delle Fiamme Gialle realizza la quarta prestazione in carriera con un crono sul traguardo, superiore sol al 47.93 che lui stesso aveva realizzato in semifinale olimpica a Tokyo, al 48.14 dello scorso anno agli Europei a squadre di Chorzow e al 48.23 di Ginevra sempre nel 2023. Secondo è il giovane sloveno Matic Ian Gucek (48.37) e terzo il qatarino Ismail Abakar (48.

Al via nella gara del giavellotto maschile: 1 Martin FLORIAN 01 Czech Republic 75.25 73.05 2 György HERCZEG 04 Hungary 84.98 79.66 3 Jaroslav JÍLEK 89 Czech Republic 83.19 77.55 4 Timothy HERMAN 90 Belgium 87.35 79.94 5 Martin KONE?NÝ 97 Czech

