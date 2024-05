Atletica Stefano Mei | Più di 100 azzurri agli Europei record assoluto | racconta l’investimento

Roma, 28 maggio 2024 – Sono in raduno le staffette azzurre dell’Atletica italiana. In vista degli imminenti Europei di Roma e in seguito delle Olimpiadi di Parigi, gli Azzurri sono in preparazione allo Stadio dei Marmi. Ha parlato oggi Filippo Tortu. Come riporta l’Ansa. L’Azzurro, campione ... ilfaroonline