Atletica salto con l’asta | confermati 16 mesi di squalifica al brasiliano Braz per doping

(Di martedì 28 maggio 2024) L’Athletics Integrity Unit di World Athletics ha confermato ladi 16peraldelconThiago, già oro ai Giochi di Rio 2016 e bronzo a quelli di Tokyo 2020. L’altista verdeoro non potrà dunque partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, visto che il suo stop scadrà il 27 novembre ed è in vigore dal luglio scorso.era risultato positivo a un controllo dello scorso 2 luglio, quando erano state trovate nel suo organismo tracce di ostarina. L’atleta ha sempre professato innocenza e perorato la causa di una contaminazione. Così il presidente dell’Aiu, Brett Clothier: “Gli atleti brasiliani, compreso il signor, sono stati a suo tempo dettagliatamente informati sui rischi che corrono usando alcuni degli integratori che vengono venduti nelle farmacie del loro paese”.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 Tante le stelle presenti a Doha per l’appuntamento odierno. Uno dei temi caldi della serata dovrebbe essere il confronto sui 200 metri femminili tra Kenny Bednarek (argento olimpico) e Courtney Lindsey (primatista mondiale stagionale). Attesa per il ... oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Non supera i 4.33 inizia li anche la statunitense Williams. 17.06 Errore a 4.33 anche per la laziale. 17.05 Nullo per Leon a 4.33, tocca immediatamente a Roberta Bruni. 17.04 Pronta a partire la statunitense Leon. 17.01 La startlist della prima gara ... oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 La greca Stefanidi fa il suo debutto in gara superando 4.33. 17.19 Errore al primo tentativo a 4.43 per Leon. 17.16 Disastro per Roberta Bruni , fuori dalla gara senza aver piazzato una misura valida. 17.15 Bene al secondo tentativo Williams, Bruni ha ... oasport

Meloni inaugura il centro sportivo a Caivano: 'Non ero pronta a questa emozione' - ... con una piscina, due campi da tennis, uno polivalente e uno di calcetto, tre campi da padel, uno di bocce, una pista per l'atletica, una pedana per il salto in lungo e salto con l'asta e una parete ... napolitoday

Meloni inaugura centro sportivo a Caivano "Lo Stato non permette zone franche" - ... di un'area fitness outdoor, di due campi da tennis, tre campi da padel, un campo di bocce, una pista per l'atletica, una pedana per il salto in lungo e salto con l'asta ed una parete per l'... torinoggi