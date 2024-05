Atletica oggi in tv Meeting Ostrava 2024 | programma canale streaming Presenti anche Dosso e Fabbri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Ultime ore di attesa a(Repubblica Ceca) in vista del Golden Spikedi fascia Gold del Continental Tour dileggera. Quest’saranno al via diversi big della Nazionale italiana che prenderà parte tra una decina di giorni ai Campionati Europei di casa a Roma, tra cui il Campione Olimpico in carica dei 100 metri Marcell Jacobs. Lo sprinter lombardo, alla terza uscita stagionale individuale, proverà a migliorare il recente 10.07 del Roma Sprint Festival per avvicinare la soglia dei 10 secondi netti in una gara che vedràla partecipazione del fenomeno canadese Andre De Grasse e del britannico Reece Prescod. Italia sicura protagonistanei 100 femminili con Zaynabe nel peso con Leonardo, ma attenzioneall’esordio in stagione di Alessandro Sibilio sui 400 ostacoli dopo nove mesi lontano dalle competizioni.