Atletica Jacobs stasera in gara a Ostrava! Avversari n di corsia dove vederlo in tv

(Di martedì 28 maggio 2024) Marcellha scelto(Repubblica Ceca) per la sua terzastagionale a livello individuale. Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva aperto l’annata agonistica a Jacksonville (USA), soffrendo in uscita dai blocchi di partenza ma sfoggiando poi un bel lanciato che gli aveva permesso di chiudere in 10.11. Il velocista lombardo aveva poi preso parte alle World Relays, contribuendo alla qualificazione della 4×100 alle Olimpiadi di Parigi 2024, e successivamente si è cimentato sul rettilineo dello Stadio dei Marmi di Roma. Il Messia dell’tricolore aveva ancora litigato con il fondamentale della partenza, ma si era disteso relativamente bene e aveva tagliato il traguardo in 10.07. A questo punto Marcellcercherà di avvicinare i dieci secondi netti nella tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza) e vorrà dare un chiaro segnale agliquando mancheranno una decina di giorni agli Europei di Roma.

Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri, ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa, domani, a Ostrava, in Repubblica Ceca, gareggia. È andato in America per allenarsi, con Rana Reider e trovare quella connessione con gli Usa che gli mancava e per risolvere i suoi problemi

