Atletica Jacobs è terzo al Meeting di Ostrava con 10 19 | Non sono preoccupato sento le gambe che vanno

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – E’Marcell(Fiamme Oro) aldi, evento inserito nella fascia Gold del Continental Tour. L’Azzurro fa il tempo di 10.19. Secondo il giamaicano Ryiem Forde con 10.17 e primo sul traguardo il canadese e compagno di allenamento Andre De Grasse con 10.10. “Non, perchélechee che posandare molto più forte, ma adesso bisogna mettere insieme tutti i pezzi – il commento didalla Repubblica Ceca, come riporta fidal.it – Oggi non è andata male: è andata malissimo. Dopo 40 metri misentito in un assetto di corsa non giusto. Ho iniziato a perdere ledietro e da quel momento ho fatto fatica. Mi aspettavo tutt’altre sensazioni, non avevo potenza e velocità.