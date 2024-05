Atletica Fabbri vulcanico Sibilio ruggisce Riva vince Jacobs sottotono a Ostrava Duplantis senza record

(Di martedì 28 maggio 2024) A(Repubblica Ceca) è andato in scena il tradizionale Golden Spike, prestigioso meeting internazionale valido come tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Tre vittorie italiane: Leonardonel getto del peso (splendida sassata da 22.40 metri), Federicosui 1500 metri (a tre centesimi dal minimo olimpico) e Alessandro(fantastico ritorno sui 400 ostacoli dopo nove mesi). Marcellè apparso decisamente(10.19 sui 100 metri), Zaynab Dosso non ha brillato sul rettilineo (10.18). Nientedel mondo per Armand. RISULTATI MEETING GOLDEN SPIKEGETTO DEL PESO (MASCHILE) – Leonardoconferma un eccezionale stato di forma: nel mese di maggio ha vinto cinque garemai scendere sotto i 22.

