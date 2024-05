Atletica Fabbri | Fatto un nullo da 22 78 Riva | Tre centesimi dalle Olimpiadi la strada è giusta

A Ostrava (Repubblica Ceca) è andato in scena il tradizionale Golden Spike, prestigioso meeting internazionale valido come tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Tre vittorie italiane: Leonardo Fabbri nel getto del peso ... oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Atletica leggera. Buona serata! 19.57: Si chiude la gara del giavellotto con la vittoria del tedesco Weber con 87.26, secondo posto per il ceco Vadlejch con 86.08, ... oasport