Atletica Alessandro Sibilio torna e strabilia | miglior europeo dell’anno! 400 ostacoli di lusso a Ostrava

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024)to in gara dopo nove mesi di assenza dall’attività agonistica e ha subito dimostrato di essere pimpante, sfoggiando il suo indiscutibile talento troppe volte colpito da problemi fisici. Infortuni e acciacchi sembrano ormai essere alle spalle per il napoletano, che ha brillato sui 400(Repubblica Ceca), sede di una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il 25enne ha battuto un colpo di grande impatto, vincendo di forza la gara con il tempo di 48.25, ovvero laprestazione europea stagionale. Non poteva essercidebutto per l’allievo di Gianpaolo Ciappa, già finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando mancano soltanto una decina di giorni agli Europei di Roma.