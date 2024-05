Atb e la mobilità del futuro | un sistema metropolitano che mette al centro il cittadino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 28 maggio 2024) Bergamo. Sostenibilità, attrattività e regolamentazione. Questi i tre principi ispiratori, quelli che stanno alla base della mission. Quelli che hanno mosso la politica del fare e la governance di Atb. Da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, complici le recenti scelte fatte a favore di unache da un lato sappia preservare la natura del territorio e dall’altro rimanga al passo con i tempi. Il che, tradotto, significa pianificare strategie atte a garantire la massima funzionalità e resa dei servizi e dall’altra strizzino l’occhio ai grandi temi che accompagnano la modernità dei tempi, uno su tutti i principi contenuti nell’Agenda 2030. E chi lo sa bene è Enrico Felli, presidente del Consiglio di Amministrazione di Atb che ha la responsabilità della cura dell’efficienza del trasporto pubblico in città, su gomma e non solo, e la gestione delle aree di sosta, non da ultimo il Parking Città Alta, inaugurato meno di un mese fa.