Atalanta venerdì la parata in bus scoperto per le vie di Bergamo

(Di martedì 28 maggio 2024)sera la gente dipotrà abbracciare l’vincitrice dell’Europa League. Il club orobico festeggerà infatti la conquista del trofeo con unasul busscendendo da largo Colle Aperto, aAlta, fino al Gewiss Stadium. Ad annunciarlo è stata la stessa società nerazzurra, che prima sarà invece premiata con la Medaglia d’oro nel corso del consiglio comunale straordinario nella sede municipale di Palazzo Frizzoni. Questo l’itinerario, che passerà anche dal centro cittadino: Largo Colle Aperto, Viale delle Mura, Viale Vittorio Emanuele, Viale Roma, Piazza Matteotti fronte Comune, Largo Porta Nuova, Via Camozzi, Via Frizzoni, Viale Muraine, Via Cesare Battisti, Piazzale Guglielmo Oberdan, Viale Giulio Cesare, Piazzale Olimpiadi con arrivo in Via Fossoli/Lato Curva Nord Pisani.