Atalanta pronto il bus scoperto per la vittoria in Europa League | data e percorso della parata

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo tanta attesa laha un gusto ancora più speciale. Perché sono servite ben tre sconfitte in altrettante finali di Coppa Italia prima di alzare al cielo la coppa più prestigiosa, l’. Il primo trofeo europeo vinto nella storia dell’, la prima coppa che Gasperini, dopo unfantastico di 8 stagioni, è riuscito a mettere nella bacheca di Zingonia. Un successo che Bergamo ha festeggiato proprio nella notte in cui gli eroi nerazzurri trionfavano nella finale di Dublino contro gli invincibili del Leverkusen, ma anche il giorno successivo con un bagno di folla a Orio al Serio per il rientrosquadra. I festeggiamenti non sono ancora finiti, anzi, il piatto forte deve ancora arrivare. Bergamo dal dramma del Covid al trionfo dell’, Gori:è un segno di rinascita Sì, perché come anticipato dal sindaco di Bergamo Gori (che il giorno dopo la partita aveva dato ampia disponibilità per organizzare la), l’nella serata di venerdì 31 maggio sfilerà per le vie di Bergamo con un pullman, per condividere la gioia e il trofeo con tutti i suoi tifosi.