Atalanta De Roon | Non potrò giocare gli Europei

(Di martedì 28 maggio 2024) “Nongli”. L’annuncio è quello di Marten de, nazionale olandese dell’, a seguito della lesione del bicipite femorale sinistro nel corso della finale di Coppa Italia il 15 maggio scorso con la Juventus. Il centrocampista ha scritto un post a riguardo sui suoi profili social: “Non riesco ad immaginare di aver avuto una settimana nella mia carriera, o nella mia vita, che abbia avuto così tanti alti e bassi. Persa la Coppa Italia, non ho potuto ala finale di Europa League vinta. In quest’ultimo stato euforico, ho passato molto tempo con lo staff medico ma a si è scoperto che non possogli. Me ne farò una ragione, guarderò la squadra e i miei amici da tifoso, ma per ora è una giornata molto dura.