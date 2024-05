Assunzioni prima fascia GPS sostegno quante assunzioni per provincia? TABELLA provvisoria

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 28 maggio 2024) La Gilda degli Insegnanti di Benevento FGU GILDA UNAMS ha creato unache illustra il numero "minimo" diprobabili sulda GPS di 1°per ciascun ordine, grado e. Questo valore è stato calcolato sottraendo dal totale dei posti residui dopo le operazioni di mobilità, quelli riservati per le immissioni in ruolo da GM e GaE. Per avere il numero esatto dei posti disponibili per i candidati in GPS, sarà necessario attendere la comunicazione ufficiale del contingente ministeriale. L'articolo . .