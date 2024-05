Assogioca al via il Mese del libro in piazza Mercato | domani Alessandro Coppola nella chiesa di Santa Croce

(Di martedì 28 maggio 2024) Con la presentazione del“Le mie orecchie parlano” di, il 29 maggio prossimo alle ore 17,30 , presso ladie Purgatorio alconcessa per l’occasione dal Comune di Napoli, parte il “del” di Asso.gio.ca. realizzato nell’ambito del progetto Note di Memoria con il contributo del Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Asso.gio.ca., infatti, ha come obiettivo principale quello dell’aggregazione e della socializzazione di bambini, adolescenti, giovani e adulti, con riflessi positivi sulla vita familiare degli stessi e incentra le proprie attività anche nel campo della promozione della cultura e della tutela del patrimonio storico-monumentale e della tutela ambientale.

