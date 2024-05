Assalto alla cassa continua furto sventato nella notte | vigili giurati in azione al supermercato

(Di martedì 28 maggio 2024) San Miniato (Pisa), 28 maggio 2024 – Una banda di ladri ha tentato di sfondare ladelCoop di San Miniato Basso. Ma ilè statodall’immediato intervento delle pattuglie del Corpoche hanno poi richiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di San Miniato. E’ successo alle 2,55 dellatra domenica e ieri, orario in cui è scattato l’rme delcentrale operativa deiche si sono precipitati alper un primo intervento di sopralluogo e per verificare se ilera stato commesso o meno. Quando le pattuglie deiche di solito operano su San Miniato e Ponte a Egola sono arrivate di fronteCoop di San Miniato Basso, i ladri stavano scappando a bordo di una Mercedes di colore nero.

C'è Ancora Domani , il film di Paola Cortellesi tra i più visti in Italia nel 2023, ha conquistato anche il botteghino francese. Nel primo weekend in sala, infatti, ha incassato ben 800mila euro , rivendo anche critiche entusiaste dalla stampa. continua a leggere fanpage

Erano le 4 quando il boato ha svegliato i residenti e fatto scattare diverse chiamate al 112. Un altro assalto esplosivo ai danni di un bancomat, questa volta alla Banca Popolare di Sondrio in corso XXVI Aprile a Stradella, all’angolo con via Martiri Partigiani. Quando sono arrivate le ... ilgiorno

Rho (Milano) – Intascavano la cassa integrazione Covid ma continuavano a lavorare : la Guardia di Finanza di Rho ha scoperto 22 lavoratori irregolari e il Tribunale di Milano ha condannato per reati fiscali, un imprenditore di origine romena amministratore di due società. Il manager per ridurre ... ilgiorno

