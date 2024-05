Aspettando Fonseca Il Milan va in Australia l’allenatore si avvicina

(Di martedì 28 maggio 2024) Il primo appuntamento dell’era post Pioli, con l’amichevole di venerdì contro la Roma in. La successione praticamente definita nel nome di Paulo, ma anche l’enigmatico messaggio di Zlatan Ibrahimovic. È il menù della settimana rossonera. Tra passato, presente e soprattutto futuro. Venerdì, all’Optus Stadium di Perth (ore 13 italiane), ci sarà Bonera in panchina, prossimo allenatore dell’Under 23 rossonera in caso di ammissione in Serie C e già nello staff del tecnico emiliano. Ieri è stata ufficializzata la lista dei convocati: tra gli assenti, spicca Leao (motivi personali). Mancheranno Pulisic e Bennacer, oltre agli infortunati Chukwueze e Maignan: al portiere che ha il contratto in scadenza a giugno 2026, peraltro, ilsarebbe orientato a proporre un rinnovo con aumento d’ingaggio.

