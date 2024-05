(Di martedì 28 maggio 2024) Hanno lavorato di notte e nei festivi, ma negli ultimi cinque anni non hanno potuto usufruire né diné tanto meno di ticket a fine del turno di lavoro. Così oltre un migliaio diin sanità, afferenti all’Asl Toscana Centro, secondo la Cisl, avrebbero diritto di chiedere un rimborso all’azienda proprio per questo mancato diritto. Un’azione che la Cisl nazionale ha intrapreso già qualche anno fa, portando in dote una sentenza della Cassazione secondo la quale idella sanità devono vedersi garantito il pasto al termine di un turno che sia di sei o più ore. Insomma, un asso in più nella manica del sindacato che sta trasferendo la battaglia per riconoscimento di questo diritto anche nei territori dell’Asl Toscana Centro: insieme a Prato, ci sono Firenze, Empoli e Pistoia.

Asl, rischio salasso : "Mille lavoratori senza la mensa". Prime cause pilota - Asl, rischio salasso : "Mille lavoratori senza la mensa". Prime cause pilota - La battaglia dei sindacati dopo il mancato riconoscimento del servizio per i dipendenti turnisti. Cataldo (Cisl): "Niente servizi dopo notti e festivi. Ognuno potrebbe avere intorno ai 3mila euro per ... lanazione

Contratto ristorazione, le imprese arrivano a diffidare i sindacati - Contratto ristorazione, le imprese arrivano a diffidare i sindacati - (Lavoro) Il settore ha un milione di lavoratrici, contratto scaduto dal ’21 Dura la risposta: «Sciopero subito il 4 giugno, basta umiliazioni». Di Massimo Franchi ... ilmanifesto

Arquata Scrivia ora sogna una scuola superiore, via al polo didattico da 5,6 milioni di euro - Arquata Scrivia ora sogna una scuola superiore, via al polo didattico da 5,6 milioni di euro - Previste una struttura per la fascia 0-6 anni e una nuova mensa. “Negli spazi liberati un indirizzo dell’Amaldi o del Ciampini” ... ilsecoloxix