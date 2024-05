Asia l’ondata di caldo che sta attraversando vari stati | picchi di temperature anche oltre 50 gradi Bangladesh colpito da ciclone

(Di martedì 28 maggio 2024) Una violenta ondata distail nord ovest dell’India e la capitale Nuova Delhi. Leregistrate sono altissime e, per esempio, a Mungeshpur, località nella periferia nord-occdentale della città, si sono toccati i 48.8. Nel vicino Pakistan , ilsta producendo devastazioni ancora più forti. Tutto questo si sta ripercuotendo inevitabilmentesulla disponibilità di acqua. Il dipartimento meteorologico indiano ha affermato chedidovrebbe continuare ancora per qualche giorno. Le elevate, salite in gran parte dello stato sopra i 45, sono dovute agli alti livelli di umidità che stanno rendendo ai limiti dell’impossibile la vita dei cittadini: “Mi sento esausto tutto il giorno”, “È impossibile mettersi a sedere senza un condizionatore“, raccontano dei testimoni all’emittente inglese Bbc.

